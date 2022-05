Noussair Mazraoui, terzino classe 1997 fresco di trasferimento al Bayern Monaco, si è espresso sul sito dei bavaresi in merito al suo nuovo club: "Ho avuto un buon feeling fin dai primi colloqui col Bayern e sono felice di trasferirmi in uno dei club più grandi d'Europa. E' appena diventato campione di Germania per la decima volta consecutiva e sarà anche tra le contendenti alla vittoria della Champions League l'anno prossimo. Ho scelto questo club perché qui posso vincere i titoli più importanti".