Bayern Monaco-Inter, Youth League: formazioni e dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Non c'è solo la Champions League perche avrà la prima squadra impegnata a Rotterdam contro il Feyenoord per gli ottavi di finale del torneo. Anche la formazione Primavera sarà protagonista in Europa con gli ottavi di finale dellae che vedranno i nerazzurri di Zanchetta affrontare in trasferta ilCalcio d'inizio alle ore 16 con una sfida in gara secca e, in caso di parità al termine dei 90 minuti, non ci saranno supplementari e si andrà direttamente ai rigori.

• Partita: Bayern Monaco Under 19 - Inter Primavera• Data: mercoledì 5 marzo 2025• Orario: 16.00• Canale TV: Sky• Streaming: Uefa Tv, SkyGo, NOW, Inter.it(4-3-3): Klanac; Dalplaz, Puljic, Schafer, Ofli; Fernandez, Becker, Jensen; Chavez, Kusi-Asare, Mike. All. Gaydarov(4-3-3): Calligaris; Della Mora, Re Cecconi, Alexiou, Cocchi; Venturini, Zanchetta, Topalovic; De Pieri, Spinacce, Mosconi. All. ZanchettaLa trasmissione in diretta televisiva del match di Youth League Bayern Monaco Under 19-Inter Primavera è affidata a Sky, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Uno (201).

La gara di Youth League fra Bayer Monaco U19 e Inter Primavera sarà visibile in diretta streaming su pc, laptop e smartphone attraverso 4 diverse opzioni. UEFA.tv e Inter.it offriranno la gara gratis attraverso sito e app. Gli abbonati di Sky potranno seguire la gara scaricando l'app di Sky Go e un'ulteriore altentativa, sempre tramite abbonamento è l'app di Now.