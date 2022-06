Sadio Mané è il grande obiettivo di mercato del Bayern Monaco. Il nazionale senegalese, attualmente legato al Liverpool, aspetta solo che i bavaresi raggiungano l'accordo con i Reds. Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, è pronto a volare in Inghilterra per chiudere l'affare. Lo riporta The Sun.