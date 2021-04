Ci siamo, Julian Nagelsmann è a un passo dal Bayern Monaco. I rumors dei giorni scorsi si sono fatti sempre più concreti e ora, secondo quanto riporta la Bild, l'accordo è totale. Sarà l'attuale tecnico del Lipsia a sostituire Hansi Flick, che dopo l'annata da record 2019-2020, con sei trofei vinti, ha deciso di lasciare la Baviera.



CIFRA RECORD - Serviranno soldi, tanti soldi, per convincere il Lipsia. Il Bayern, infatti, pagherà ben 25 milioni di euro, bouns inclusi, per strapparlo al gruppo Red Bull: l'allenatore firmerà un contratto di 5 anni fino a giugno 2026.



IL PROFILO - Dopo una modesta carriera da giocatore tra Augusta e Monaco 1860, Nagelsmann ha iniziato l'avventura da allenatore come vice di Gisdol all'Hoffenheim, nel 2012-2013, diventando poi tecnico dell'Under 19 e, dal 2016, allenatore della prima squadra. Dal 2019 è al Lipsia, con cui ha conquistato la semifinale di Champions League nella passata stagione.