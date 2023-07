. Non stiamo parlando di un personaggio fantasia ma del nuovo obiettivo per l’attacco della Fiorentina, una pista che potrebbe diventare piuttosto concreta nel corso dei prossimi giorni. Si tratta di, centravanti classe 2001 in forza al River Plate e il cui nome è stato accostato proprio oggi alla Viola. Un vichingo, come detto, perché è proprio così che viene soprannominato in patria per la carnagione chiara e i lineamenti piuttosto ruvidi. Beltran è un attaccante che ama la profondità e che è definitivamente esploso nel corso della scorsa stagione, in cui ha conquistato il titolo coi Millionarios.con cui ha condiviso per tanti anni lo spogliatoio a Buenos Aires, sebbene nel suo percorso abbia avuto bisogno anche di un prestito formativo al Colon. Oggi invece, proprio come Alvarez, Beltran è pronto a lasciare il nido e su di lui hanno messo gli occhi diverse squadre anche nel nostro paese.La Fiorentina ha una rete di scouting particolarmente efficiente e sviluppata e il direttore tecnico Nicolas Burdisso gode di grande credito in Sudamerica e, soprattutto, in Argentina. E il nome di Alvarez non è casuale. La Fiorentina, dopo l’insediamento del DT, era infatti ad un passo dallo strappare Julian dal River Plate prima che entrasse in pista il Manchester City.già dal trasferimento di Martinez Quarta a Firenze nel 2020. Legami che si sono ancor più rinsaldati dopo l’arrivo dell’ex difensore della nostra Serie A nella dirigenza gigliata. Questa la carta migliore da giocare da parte della Fiorentina nella partita per il cartellino di questo ragazzo che, grazie alle origini italiane del papà (o del babbo, come si dice a Firenze), ha già ottenuto il passaporto italiano e non occuperebbe neppure uno slot da extracomunitario. Beltran ha una valutazione che oscilla intorno ai 20 milioni. La viola tenta l’accelerata.