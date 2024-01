Il danese Nicklas Bendtner, nel corso del podcast Stolpe Ind, racconta un aneddoto riguardo al periodo trascorso alla Juventus (stagione 2012-13): "Un duello io contro Chiellini su 30 calci d'angolo, duello deciso da Conte. Tutti gli altri giocatori stavano lì a guardarci e se anche avessi vinto un duello contro Chiellini, c'era poi da superare Gigi Buffon che era il portiere. Non c'è bisogno di spiegarvi che non ho segnato, vero? Non ho mai incontrato qualcuno come Chiellini, un giocatore di altissimo livello e una persona ancora migliore, e poi... non ho mai incontrato qualcuno che mangiasse più parmigiano di lui".