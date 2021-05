Adolfo Gaich con la maglia del Benevento si sta facendo notare in maniera determinante. I campani hanno già deciso l'eventuale riscatto, fissato a 10 milioni di euro, ma solo in caso di permanenza in Serie A. Situazione abbastanza complicata che quindi può lasciare la strada spianata agli altri club interessati all'argentino, come Genoa, Lazio e Milan. Lo riporta ITASportPress.it.