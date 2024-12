GETTY

Buona uscita su Dallinga nel primo tempo, l’olandese gli tira addosso nella ripresa.Un tiro-cross pericoloso, è molto nervoso.Ora si è capito perché Antonio Silva sta in panchina: chiude varchi, preciso, rapidissimo e senza fronzoli.Capitano chiacchierone, dispensa calci e litigi con la sua esperienza.Gran finale di primo tempo, spinge e crea pericoli costantemente a sinistra. Il migliore dei suoi.Fa bene entrambe le fasi, sfortunato sotto rete quando viene murato due volte.

Sempre in ritardo, un giro indietro rispetto alla partita.Confuso, sbaglia tanto e si fa asfissiare dal pressing rossoblù. (dal 35’ stMette in porta Pavlidis in avvio, missile al 43’ su cui vola Skorupski. E’ l’unica luce in una serata un po’ imprecisa per i portoghesi, nel finale paga dazio alla fatica e va fuori giri.Segna dopo due minuti ma è in offside. Poi fatica a uscire dalle grinfie di Beukema, nella ripresa ha l’occasionissima ma Skorupski lo mura. (dal 27’ stMolto più pericoloso degli altri compagni di reparto: Skorupski lo ferma due volte. Ingresso tardivo)

Non crea alcun pericolo, capocannoniere isolato (dal 27’ stIncide poco)A conti fatti spreca un’occasione importante: nel primo tempo si fa perfino mettere sotto da un Bologna con diverse riserve, poi cresce nella ripresa ma sbatte su Skorupski. Pari che pesa.Altra serata fenomenale di una Champions da applausi: decisivo anche a Lisbona, al 43’ su Di Maria, poi miracolo su Pavlidis a correggere un suo mezzo errore in uscita. Su Amdouni una parata da Batman.Fatica nel primo tempo contro Carreras, un po’ meglio nella ripresa e chiude bene in area su Aursnes. Nel finale si fa male. (dal 43’ st

Un errore grave in palleggio dopo due minuti, sanato dall’offside di Pavlidis. Poi si mette nel taschino il greco, obiettivo estivo dei rossoblù. A fine primo tempo la respinta su Carreras vale un gol.Mezza dormita pericolosissima in avvio, poi cresce e argina pericoli. (dal 28’ stUtile nell’assalto finale dei portoghesi)Vista l’emergenza gioca a sinistra, gli tocca il cliente peggiore come Di Maria e lo argina bene. Prezioso.Dà ordine, buon primo tempo poi cala come tutto il Bologna. (dal 28’ stEntra e litiga con tutti)

Il Capitano è tornato. Prende calci - e a volte pare condizionato - ma sale di colpi nella ripresa e finisce per dominare. Con due interventi salva altrettanti gol, di cui uno di fatto sulla linea a Di Maria: una respinta di petto decisiva a Skorupski battuto.A sorpresa gioca esterno destro, prova a metterci qualità ma a lungo andare esce dalla gara. Debole al tiro nella ripresa quando ha la palla buona. (dal 28’ stSbaglia alcune scelte su palloni importanti nel finale)Più presente del solito nelle due fasi, dà battaglia in una partita nervosissima. (dal 28’ stStorie tese con Di Maria nel finale)

Troppo impreciso, non sfrutta il fisico e sbaglia diverse scelte quando deve giocare il pallone.Il buco nero della serata. Ha la palla buona al 10’ e cerca un dribbling non riuscito su Trubin, nella ripresa calcia sul portiere e sbaglia l’assist sul rimpallo, poi addirittura respinge in prima persona un tiro di Urbanski andando anche in offside.La miglior prova in Champions nella serata in cui fa ruotare 3-4 pilastri irrinunciabili: un buon viatico per il prosieguo della stagione. La speranza di passaggio del turno è appesa a un filo sottilissimo ma c’è ancora. Primo punto in trasferta europeo.