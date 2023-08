Bento Matheus Krepski, 24enne, portiere dell’Athletico Paranaense. È il profilo che l'Inter avrebbe individuato per la porta e ora il giocatore stesso è uscito allo scoperto confermando le voci di mercato che lo accostano ai nerazzurri, senza distogliere lo sguardo sugli obiettivi della sua attuale squadra, che lo valuta circa 9 milioni.



L'INTER, UN SOGNO - "Prima di tutto sono concentrato sulla prossima partita della Libertadores. È la cosa più importante per noi in questa stagione e dobbiamo ribaltare il risultato dell'andata. La proposta dell'Inter? Sì, è arrivata". Non solo la conferma, ma anche la confessione, quella di un sogno che si avvererebbe per colui che viene considerato uno dei migliori portieri brasiliani insieme a Lucas Perri del Botafogo, per le sue doti tra i pali, il piede educato e gli acuti riflessi malgrado l'imponente stazza (è alto 1,90 cm). "Ne ho già parlato con la dirigenza. È il mio sogno, ed è nelle mani del presidente", ha detto il ragazzo alla radio Transamerica.



IL FATTORE PASSAPORTO - Bento, che ha un contratto con la sua squadra fino al 2026, ha il passaporto italiano, un vero jolly in caso di approdo in nerazzurro, dal momento che il giocatore non rientrerebbe nella lista degli extracomunitari.