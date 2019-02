Dagli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi non spende belle parole per Lautaro Martinez dopo i recenti flop dell'argentino con l'Inter: "Forse è un mio difetto ma vedo fare pochissimo a Lautaro Martinez. Non intravedo potenzialità in questo ragazzo, ha fatto qualcosa di buono come gol ma poco altro, mi delude. Sbaglierò io ma non vedo un Lautaro devastante come prospettiva".