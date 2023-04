Silvio Berlusconi soffre da tempo di una leucemia cronica ed è in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano per curare un'infezione polmonare conseguenza della patologia. Come scrive Repubblica, è vigile, ha iniziato la chemioterapia e sembra rispondere alle cure, come fa sapere questa mattina Antonio Tajani che ha sentito il medico curante, Alberto Zangrillo. Al San Raffaele le visite dei figli e degli amici più stretti. Ieri ha sentito telefonicamente i vertici di Fi, la premier Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Ha passato una notte tranquilla e, secondo quanto filtra in ambienti ospedalieri, oggi si sottoporrà a nuovi accertamenti. L'attenzione dei medici rimane alta sull'infezione polmonare conseguenza di un forte indebolimento generale.