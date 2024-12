Bernardeschi in Serie A: "Vedremo". Il possibile ritorno tra il nodo-ingaggio e le voci sulla Roma

Getty Images

Da ormai tre stagioni Federico Bernardeschi gioca al Toronto. Ha scelto l’MLS nel 2022, dopo la fine del suo contratto con la Juventus, che lo ha lasciato andare via a parametro zero. Una scelta di vita – sportiva e non – che ha pagato, con il classe 1994 che in Canada si trova bene e ha anche dei numeri ottimi: 22 gol e 13 assist in 84 partite.



RITORNO IN ITALIA? - In occasione di Juventus-Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sky Sport. E' stata anche l’occasione per affrontare il tema relativo al futuro. Bernardeschi si è trovato bene in Canada, ma già l'anno scorso provato a tornare in Italia e potrebbe riprovarci a gennaio, quando diverse squadre di A sono in cerca di occasioni: "Il Canada è meraviglioso, si sta molto bene e si ha una qualità di vita molto alta. Ho raggiunto più obiettivi a livello personale rispetto a quelli di squadra, questo dispiace un po' perché si vuole sempre raggiungere quelli con il resto del gruppo. Mercato? Mi aspettavo la domanda, intanto torniamo là e poi vediamo cosa succede. Voglio raggiungere obiettivi importanti con il Toronto e continuare a fare bene come ho fatto in questo ultimo periodo. Per il ritorno in Italia vedremo...”.

PROCURATORE - “Vedremo”. Non si espone Bernardeschi, ma non è un segreto che, tra gennaio e l’estate, c’erano stati dei contatti sia con la Lazio che con la Roma, anche se poi le trattative non sono andate in porto. Dall’estate, però, l’esterno ha cambiato agente, passando alla scuderia di Roberto Calenda, lo stesso procuratore di Osimhen, e lasciando Beppe Bozzo.

ROMA - Bernardeschi, dopo due anni e mezzo in Canada, punta al ritorno in Italia. È stato visto a Roma prima di Natale, come ha riportato il Corriere dello Sport, e potrebbe essere questo un indizio importante in chiave mercato, anche perché da gennaio e dall’estate, in casa giallorossa, sono cambiate diverse cose, dalla dirigenza all’allenatore. L’esterno può fare comodo non solo alla Roma, ma anche a chi ha bisogno di esperienza e qualità, anche perché in Canada ha sempre giocato, mantenendo il ritmo-partita e dimostrando di poter dare ancora più di qualcosa.

CONTRATTO - Il contratto di Bernardeschi scade nel dicembre 2026 e, nonostante qualche voce sul rinnovo, non è stato prolungato. Lo stipendio è alto, cinque milioni a stagione, ma lo stesso calciatore a bene che, per tornare in Serie A, deve abbassare le richieste e sarebbe anche disposto a farlo. Nel mercato di gennaio qualcosa si può muovere…