Bernardeschi cambia agente: cosa succede sul mercato

Da un paio d'anniha fatto una scelta di vita: addio Juve, addio Italia. E' volato in Canada, a Toronto, dove con il Toronto FC è protagonista in MLS. Nel campionato americano il classe '94 ha totalizzato 22 rete e 13 assist in 78 gare, con il tempo è diventato uno dei leader della squadra e come compagno di squadra ha anche Lorenzo Insigne che ha fatto la sua stessa scelta dopo aver lasciato il Napoli.- Dopo aver lavorato per anni con, Bernardeschi ha deciso di cambiare agente affidandosi a, lo stesso procuratore che gestisce anche Victor Osimhen. L'annuncio è arrivato dallo stesso Calenda sui suoi canali social, Berna volta pagina e riparte da zero in attesa del mercato di gennaio: il giocatore vorrebbe rientrare in Italia ed è pronto a valutare eventuali proposte, il contratto con il Toronto scade a dicembre 2026.

- A gennaio scorso il giocatore e il suo ex agente avevano avutoper capire la fattibilità dell'operazione, ma i discorsi non sono mai stati approfonditi; in quel periodo: l'idea c'era stata davvero, ma è sempre rimasta tale perché per un Berna-Juve 2.0 non si è mai concretizzata la possibilità. Con il vecchio procuratore si stava ragionando anche su un rinnovo con il Toronto, ma anche in questo caso è stato messo tutto in stand by.