Juan Bernat, esterno sinistro difensivo del Bayern Monaco, continua a essere seguito dalla Juventus. A 25 anni non è certo reduce da una stagione al top (appena 11 presenze in Bundesliga) ma rappresenta certamente un profilo di sicuro affidamento. E' in scadenza nel 2019, quindi il Bayern non lo incatenerà in presenza di un'offerta soddisfacente. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, la Juve sonderà la disponibilità di Bernat solo in caso di partenza di Alex Sandro (per il quale si proverà a rinnovare il contratto).