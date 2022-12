Ma quale altro giocatore del campionato italiano ha fatto un Mondiale migliore del centrocampista della Fiorentina? Applausi, quindi. E occhio al mercato, ché adesso le offerte a Commisso arriveranno e la Viola ha l’opportunità vera di dimostrare qual è la sua ambizione.Potrebbero diventare 5 se davvero il Papu Gomez dirà sì alla corte del Monza.che ha giocato poco, ma è stato decisivo quando più serviva: 4 mesi ad allenarsi con la Juve per giocare la finale con l’Argentina, e che finale. Gol e rigore conquistato, fascia (sinistra) dominata e un’ora di gran calcio.Resta quello più simile a Messi, troppo simile per giocarci accanto e troppo distante per giocarci al posto, per cui non gioca.con Enzo Fernandez non può esserci partita. Tornerà a Torino a mescolare calcio, senza illusioni, ché non può più regalarne, finirà il prestito e sarà rispedito al PSG.zero gol segnati e almeno mezza dozzina sbagliati in modo anxche clamoroso: pur sconfitte, Australia e Francia ringraziano. Fossero stati tutti come il Toro, campione del mondo sarebbe qualcun altro.è cominciato tardi, durato poco e finito molto presto, di fatto un solo tempo, contro la Croazia, 45 minuti per sbagliare 3 gol, anche clamorosi, e tornare a casa. Sta allenandosi e anche lui di chili da smaltire ha dimostratro di averne parecchi.Erano 66 gli “italiani” in Qatar, e qui non ambiamo a parlare di tutti,3 partite arbitrate, compresa quella inaugurale e la semifinale Argentina-Croazia.che in finale ha permesso agli argentini di picchiare e provocare, impuniti.Un giorno, qualcuno forse spiegherà. Ammesso ci sia qualcosa da spiegare.Il rispetto lasciamolo per altre cose.si vede in Serie A, figuriamoci al Mondiale.è il rimpianto del Portogallo. Ora che se lo goda Pioli, finché può.Convocazione di stima, certo non per quando mostrato in rossonero. Chissà se nel frattempo s’è svegliato o fino a quando resterà il bello addormentato di Milanello.Tra le stelle della Serie A più attese in Qatar ce n’erano almeno un paio nella Serbia. Per(il portiere del Torino), confermando un’altra volta le perplessità sul suo valore oltre i (nostri) confini nazionali.Ha giocato poco, segnato un gol, ma inciso zero. E per uno pagato 70 milioni meno di un anno fa, non è stato certo un modo per lasciare il segno. Primo obiettivo, guarirlo per davvero. Sennò sono solo chiacchiere e speranze.che ha steccato solo la finale (e meno di mezza Francia, peraltro): meglio tenersi il figlio di Veronique o tentare la Lazio con un’offerta vera (negli affari con Lotito, le plusvalenze sono unilaterali)? Giusto il tempo di nominare il nuovo cda a poi la Juve dovrà decidere.@GianniVisnadi