Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina, parla a la Gazzetta dello Sport, alla vigilia della sfida contro l'Inter, sua ex squadra: "Conte? È un martello, lavora in maniera incredibile e vuole che la squadra assimili il più possibile i suoi principi. È un perfezionista, non lascia nulla al caso. La sua carriera parla per lui. Contro l'Inter serve la gara perfetta. Dovremo essere attenti in fase difensiva, facendogli male quando arriveranno le occasioni. I pericoli? Sarebbe facile dire Lukaku o Lautaro. Ma Hakimi è formidabile come Barella, Brozo e Vidal. Loro sono un’orchestra con delle individualità pazzesche".



SULLO SCUDETTO - "Risposta davvero complicata. Sulla carta è la più forte con la Juve. Ma il Milan può arrivare in fondo: Roma e Napoli son lì, e Lazio ed Atalanta possono sorprendere".



SU PIOLI - "Allenatore per me speciale? Sì, abbiamo un rapporto splendido. Lui cura tantissimo i rapporti umani. È evidente che il Milan sia un gruppo di amici dove spiccano delle individualità incredibili come Ibra".



SU VLAHOVIC - "Se gli consiglio di rinnovare? Non entro nelle vicende personali. Posso solo dire che Dusan è un ottimo attaccante, ha grande voglia e ampi margini di miglioramento. Aveva solo bisogno di fiducia".