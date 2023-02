La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbe concludersi con un clamoroso colpo di scena. Niente ricongiungimento per carità, ma semplicemente una pace per raggiungere un accordo di separazione consensuale. Della serie: niente strascichi e un accordo sulla gestione di case e figli. Il tutto a pochi giorni della seconda udienza (prevista per il 3 febbraio) con al centro rolex, borse e scarpe. Queste ultime due sarebbero reclamate dalla nota conduttrice, mentre i preziosi (e costosi) orologi dall’ex capitano della Roma.



Adesso si respira un clima positivo e un addio cordiale dopo la bufera appare alle porte: il merito, scrive il Corriere della Sera, sarebbe pure del nuovo compagno della Blasy, Bastian Muller Pettenpohl, che l’avrebbe addolcita pure nei confronti dell’ex marito. In ballo, come scritto sopra, c'è la gestione della mega-villa nella zona dell’Eur e nella gestione dei figli. I dialoghi tra gli avvocati delle due parti stanno andando positivamente, ed è assai probabile che si trovi una quadra per evitare ulteriori rotture. Il sereno quindi, è vicino.