La Juventus ha ufficializzato l'emissione di un bond uninominale da 175 milioni di euro. Ma Bloomberg, noto media internazionale, non è dello stesso avviso, anzi in una sua nota ha titolato: "La stella Cristiano Ronaldo non riesce ad attrarre gli investitori obbligazionari alla Juventus", spiegando che il prestito obbligazionario rischia di essere un "fallimento", data la "cifra irrisoria" per tali operazioni.