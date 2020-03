Zvonimir Boban e Paolo Maldini sono arrivati, intorno all'ora di pranzo, al centro sportivo Milanello. L'obiettivo è quello di confrontarsi con la squadra e aggiornarla su quella che è sta succedendo.



MALDINI POTREBBE RIMANERE A TEMPO - Se con il dirigente croato la frattura con Gazidis è insanabile e porterà all'addio immediato, qualche margine in più potrebbe esserci con Maldini. Il desiderio della società sarebbe quello di tenere l'ex capitano rossonero fino al termine della stagione. Serve ancora una figura che faccia da collante tra squadra e proprietà, oltre che un punto di riferimento per Stefano Pioli. Che è sempre più solo in mezzo alla confusione che ha investito il Diavolo.