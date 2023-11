A parlare a Sky Sport, a margine della presentazione dell'ultimo libro di Arrigo Sacchi, è l'ex calciatore e dirigente rossonero Zvonimir Boban: "Se mi aspettavo le difficoltà di questo Milan rispetto a quello visto vincere lo scudetto? Non direi che i due Milan possano essere paragonati"



Cosa ne pensa della maglia numero 10 sulle spalle di Rafa Leao? "Mi fa piacere, è un talento straordinario anche se ancora non completamente maturo. Ma ha fatto tanti progressi, non tanti se lo aspettavano, io sì...".