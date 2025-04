Boban torna a casa: sarà presidente della Dinamo Zagabria da giugno. "Il desiderio è lo stesso dal 1982"

Dal 1 giugno 2025,, club della capitale croata che recentemente ha esonerato il tecnico italiano Fabio Cannavaro. Boban torna alla Dinamo dopo 34 anni dall'addio."Sono entrato per la prima volta nello stadio Maksimir il 1° settembre 1982 e il desiderio è rimasto lo stesso", ha detto Boban in una conferenza stampa a Zagabria. "Zvone è la Dinamo, e la Dinamo è Zvone. È un ritorno naturale", ha dichiarato l'attuale presidente del club, Velimir Zajec, cui Boban succederà. "L’amore per una singola squadra non conosce confini, l’amore per una singola squadra non conosce ostacoli, l’amore per una squadra unisce tutti coloro che amano quella squadra", lo slogan scelto dalla Dinamo e da Boban per annunciare il ritorno.

Dal 1991, anno del trasferimento al Milan e poi del prestito al Bari per la stagione successiva, Boban ha vinto la Champions del 1994 con il Diavolo e poi è stato il capitano della Croazia a Francia 1998, Mondiali chiusi al terzo posto alla prima storica partecipazione. Chiusa la carriera da giocatore, Boban è stato vicesegretario generale della Fifa dal 2016 al 2019, chief football officer del Milan dal giugno 2019 a marzo 2020 e poi direttore sportivo della Uefa dal 2021 al 2024.