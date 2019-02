Riccardo Bigon, ds del Bologna, ha parlato prima della sfida contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport: "Oggi è una di quelle missioni difficili ma non impossibili, difficile perché di impossibile nel calcio non c'è nulla. Quello che ci auguriamo è di rivedere le prestazioni delle ultime gare per fare punti e per continuare la nostra strada per crederci e per avere la giusta consapevolezza".