Bologna-Como: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Bologna-Como in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Il Bologna, dopo aver chiuso con onore la sua esperienza in Champions con il pareggio di Lisbona, cerca punti per rimanere a pieno titolo sul treno per l’Europa. Ma i punti servono anche al Como, in chiave-salvezza: il k.o. contro l’Atalanta ha riportato i lariani in zona rossa, a solo +2 sulla zona retrocessione, pur in una classifica molto corta in quelle zone. All’andata fu 2-2 in un match pieno di ribaltamernti di fronte, minaccia di essere un’altra partita con tante emozioni.

Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All.: ItalianoButez; Goldaniga, Kempf, Dossena, Iovine; Caqueret, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All.: Fabregas.Il Bologna preparerà la gara in un allenamento e mezzo, visto il riposo di giovedì con rientro aereo da Lisbona: il turnover parziale di Champions aiuterà ad avere forze più fresche visto che Lucumi, Freuler e Dominguez non erano in Portogallo, con Beukema e Holm che hanno giocato solo un tempo e Odgaard 15 minuti. Da valutare dopo Lisbona l’infortunio a Ferguson: si teme una lesione muscolare. Fabregas ha problemi nel ruolo di terzino, visti gli infortuni di Van Der Brempt e Moreno. Lì potrebbe essere adattato Goldaniga, di rientro dalla squalifica, ma attenzione anche al nuovo arrivo Valle. In avanti si giocano due maglie Fadera, Diao e Strefezza, alle spalle di Cutrone, con la certezza Nico Paz.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi. La partita è in diretta anche su Sky, sui canali 201, 202 e 251 del bouquet della tv satellitare.Il match sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Essendo la partita in diretta su Sky, sarà possibile seguirla in streaming sui vari devices anche su Sky Go e Now.

Per Dazn Alberto Santi ed Emanuele Giaccherini. Per Sky, non ancora comunicati.