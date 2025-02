Getty Images

Bologna, Di Vaio: "Como su Posch, come stanno le cose con l'Hoffenheim. Tchaouna non facile"

Federico Targetti

un' ora fa



Il ds del Bologna Marco Di Vaio ha parlato a Sky prima della gara contro il Como:



"Posch? Il Como è molto interessato e lo acquisterebbe, il ragazzo preferirebbe tornare in Germania ma la formula non è quella giusta perciò vediamo".



"Calabria? L’esigenza nasce dal fatto che Stefan ha espresso la volontà di andare via. Noi ci siamo portati avanti, abbiamo colto l’occasione".



"Tchaouna? Vediamo se riusciamo, non è semplice. Vogliamo gente pronta ma non è semplice. Soprattutto desideri del nostro allenatore, per avere un impatto immediato".