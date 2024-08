Getty Images

Dopo essere schizzato da un difensore centrale all’altro per oltre un mese e mezzo, nel tentativo di trovare il sostituto diceduto all’Arsenal, ilha chiuso nelle ultime curve del mercato per. Il lungo peregrinare di Giovanni Sartori e dell’area tecnica rossoblù è iniziato da, ancora svincolato, per poi rimbalzare versodel Tolosa (poi andato al Villarreal),dello Sparta Praga, rimasto lì con la Champions, e qualche altro profilo da 12-15 milioni che regolarmente sfumava, comedel Lilla edel Galatasaray. E chissà che il costo finale dell’operazione Casale non sia un indizio:

- Tra Bologna e Lazio il discorso si è acceso martedì sera, quando lo Sparta Praga ha praticamente tolto Vitik dal mercato e i rossoblù hanno dovuto virare sull’ennesima alternativa nel ruolo.a. Un giorno di trattative estenuanti tra Bologna, Lazio e l’agente del difensore,: era in piedi anche un’ipotesi di, poi si è scaldata l’opzione Bologna. E dopo un rapido tira e molla sull’onere del prestito e sulla formula, ci si è trovati a metà strada: fumata bianca arrivata (e Gigot verso la Lazio), con il giocatore in viaggio per Bologna per sottoporsi alle visite mediche. Importanti, visto anche il leggero acciacco ad un polpaccio che lo ha fermato a metà di Udinese-Lazio nell’ultimo weekend. Contestualmente, il Bologna - alle prese anche con l'acciacco del "tampone" Erlic e con Lucumi non ancora al 100% - ha salutato l’esubero Kevin Bonifazi: va a Lecce in prestito con diritto di riscatto, dopo aver prolungato di un anno l’accordo con i rossoblù.