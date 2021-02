In Serie A conta già quattro presenze (con un assist), più una in Coppa Italia. Simone Rabbi è sicuramente il giocatore più interessante della Primavera del Bologna, con Sinisa Mihajlovic che lo ha lanciato nel calcio che conta ad appena 19 anni. I betting analyst hanno quindi colto la palla al balzo aprendo una scommessa sul suo esordio in Nazionale maggiore, entro il 2022, e quotando la convocazione a 16,00. Per Rabbi, finora, la maglia azzurra è arrivata solo con l’Under 18, selezione con la quale conta tre presenze ed una rete.