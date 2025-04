Bologna-Inter fa rima con mercato: il punto su Beukema, Fabbian e l'incrocio Castro-Esposito

Da qualunque angolazione la si voglia vedere, lVincenzo Italiano e Simone Inzaghi si giocano nelle prossime ore una fetta importantissima delle rispettive ambizioni:e tenere viva la corsa per il quarto posto (oggi distante due punti e con uno scontro diretto con la Juventus ancora da giocarsi, in casa, il prossimo 4 maggio),. Poi ci sarà tempo per discutere di altro, per esempio di giocatori, e tra quelli in campo al “Dall'Ara” ed altri gli argomenti non mancano.In rigoroso ordine di ruolo,– entrambi hanno un'opzione automatica per prolungare i contratti di un'altra stagione, fino al 2026. Il giocatore olandese è ormai una certezza della retroguardia di Italiano, per fisicità, presenza sull'avversario e letture delle situazioni.e sotto contratto fino al 2027, il classe '98 ha raggiunto una maturità calcistica da poter serenamente ambire ad una piazza più prestigiosa.35 presenze sin qui in stagione, di cui le prime 7 in carriera di Champions League, ed un bottino di 3 reti che va ad aggiungersi alle 5 del passato campionato, agli ordini di Thiago Motta., giorno che segna l'apertura delle trattative. Da quel momento in avanti, il cartellino del classe 2003 è rivendibile – sempre se il patron Joey Saputo e il ds Giovanni Sartori fossero d'accordo – a qualsiasi cifra.Il grande traffico sulla tratta Bologna-Milano è però quella che potrebbe riguardare almeno un paio di giocatori dei rispettivi reparti d'attacco. Con Jens Odgaard e Marko Arnautovic che oggi rappresentano due momenti del proprio passato,Il campionato dell'argentino – cresciuto nel suo Paese nel (sopra)nome e nel mito dell'idolo Lautaro Martinez – è stato di piena consacrazione, una volta raccolta l'eredità di Zirkzee: 10 goal tra campionato e Coppa Italia, mostrando un repertorio di rara completezza ed un atteggiamento che in una grande squadra alla ricerca di alternative ai titolari più fresche ed affamate potrebbe fare comodo.Magari coinvolgendo nei discorsi(classe 2005), fresco di rinnovo con l'Inter fino al 2023 come premio alla grande annata di La Spezia – 14 reti in 30 partite di Serie B e ancora in corsa per la promozione in A –tra l'eventualità di essere aggregato al gruppo di Simone Inzaghi per il pre-campionato e quella di essere, magari proprio col Bologna, per arrivare ad una delle pepite d'oro della formazione emiliana. Scudetto, Champions League ma anche mercato: la sfida tra rossoblù e nerazzurri sembra condannata a non essere banale.