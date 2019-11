Il doppio ex di Bologna-Inter, Gianluca Pagliuca ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "All'Inter sono stato strabene, ma il Bologna è la mia squadra del cuore e sono bolognese... Il Bologna di oggi mette in difficoltà chiunque, l’Inter per forza deve stringere i denti ma il risultato lo sa fare sempre. Magari finisce in parità".



"Con Mihajlovic, già dall’anno scorso, il Bologna ha acquisito la mentalità di giocarsela sempre, petto in fuori, la ricerca del gol, poi gli errori possono capitare a chiunque. L’Inter è focalizzata sul proprio allenatore: ha sofferto tantissimo nell’ultima gara a Brescia ma un anno fa una partita del genere non l’avrebbe vinta. L’avrebbe persa. Purtroppo deve far giocare sempre quelli: chi ha fatto i calendari merita davvero un diploma... Sinisa è un superuomo. Lotta con la malattia eppure continua ad allenare la squadra. Tanti allenatori avrebbero detto 'Per un po’ vi devo salutare': lui no. E questo ha unito tutti in un modo mai visto prima".



"Conte è adrenalina, carica, pretesa alta: se sei un suo giocatore, sai che la partita non la sbagli. E' più facile che il Bologna vada in Europa rispetto all’Inter che vinca subito lo scudetto. I nerazzurri daranno del filo da torcere fino alla fine, ma quest'anno il campionato lo vincerà ancora la Juve, anche se qui spero di sbagliarmi...".



"Ibrahimovic farebbe comodo a entrambe. Anche perché dove lo metti Ibra fa gol e non cade appena sfiorato. Lukaku assomiglia un po’ a Vieri: Bobo era più goleador ma anche il belga mi pare abbia una media piuttosto alta. Icardi resta sempre un ottimo attaccante, ma è giusto che la società lo abbia ceduto: non c’era più rapporto...".



"Skorupski non sta passando un buon momento, però è affidabilissimo e giusto per il Bologna. Handanovic? Fondamentale. E fra i primi cinque d’Europa con Alisson, Oblak, ter Stegen e il mio amico Buffon".