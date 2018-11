qualche sbavatura ma non tale da macchiare la sufficienza. Sui gol infatti, purtroppo non può nulla.buona gara da parte del difensore rossoblù, sempre preciso e attento. Migliora di domenica in domenica, tanto da essere diventato titolare inamovibile.la chiusura su Barrow nel primo tempo vale tanto quanto un gol. Peccato per l’errore sul gol di Mancini, un pizzico di attenzione in più non avrebbe fatto male.il più insicuro fra i tre giocatori impiegati dietro, soffre l’attacco nerazzurro e riesce a contrastarlo solo per parte di gara. Poi il black out.segna il suo secondo gol consecutivo e dà vita a qualche bell’assist per i compagni davanti. E’ il migliore in campo per i primi 45 minuti, poi cala talmente tanto da fornire erroneamente l’assist per il vantaggio avversario.finalmente una partita da leader come qualche tempo fa.Incisivo in fase di costruzione, dà il suo contributo alla manovra.(dal 18’ s.t.non entra mai davvero in partita, si vede e non si vede).così come i compagni, nel primo tempo brilla e nel secondo fa più fatica. Sicuramente in crescita rispetto all’inizio del campionato.i duelli contro gli avversari sono impegnativi, lui ci prova ma in quest’occasione non sempre riesce. Prova elementare e nulla più.(dal 38’ s.t.).appare troppo spesso fuori dal gioco e dalla visione dei compagni, corre ma il suo contributo alla manovra è limitato e limitante.(dal 28’ s.t.entra per provare ad accorciare le distanze quando la squadra si è già spenta).perde tanti palloni e fa fatica a reggere il ritmo del match, ci mette l’impegno ma la condizione fisica di certo non lo aiuta.vicino al gol di testa nella prima frazione di gioco, lotta come un leone rendendosi un pericolo costante per la difesa nerazzurra.il Bologna mette in campo una grande prestazione nei primi 45 minuti per poi regalare due gol all’Atalanta. La sua squadra pecca di concentrazione, questo aspetto deve per forza essere migliorato.