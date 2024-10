Bologna, le pagelle di CM: Orsolini spento, come Iling-Junior. Ndoye tra i più pericolosi

Getty Images

Si guadagna la pagnotta nel finale, evitando la beffa di Mihaila.Fondamentale muro su Bonny nel primo tempo.Capitano e tra i più sicuri. Copre varchi e argina bene Bonny. Nel finale però sbaglia tanti palloni.Chiusura preziosa in avvio, quando si sgancia ha due occasioni ma non inquadra la porta. E quello di testa al 42’ è un errore.Fatica a difendere su Cancellieri e Coulibaly, finchè il gialloblù è in campo. (dal 33’ stEntra male, svagato)Tanta corsa, poca qualità (dal 1’ stCorpo estraneo nello sterile assalto)

Sempre tra i più applicati: copre buchi ed evita ripartenze.Pochi lampi, troppo compassato. (dal 17’ stOrdine e un po’ di iniziativa: è tra i pochi a prendersela)Periodo nero. Un tiro deviato da Balogh in avvio, poi il nulla. (dal 1’ stSbaglia praticamente tutti i palloni che tocca, vanificando diverse manovre)Va vicino al gol due volte: una sfiora il palo, sull’altra Suzuki è bravo.Il più vivace: sporca i guanti di Suzuki nel primo tempo, fa espellere Coulibaly. Forse non andava tolto. (dal 33’ stUn gran tiro da fuori che dà l’illusione del gol e anche diversi errori)

Battuta a vuoto. Ancora una gara a secco, nonostante 40 minuti con l’uomo in più. E qualche scelta rivedibile.