Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato così a Sky Sport: "Abbiamo fatto una partita perfetta, abbiamo fatto tre gol, potevamo farne altri due o tre. Non abbiamo concesso nulla. Sono contento per Barrow, stiamo lavorando sui movimenti, sta facendo bene. Per un mese e mezzo ci sono mancati tanti giocatori, abbiamo fatto cinque pareggi di fila, ora abbiamo recuperato profili di qualità davanti. Ora c'è il Benevento, che è alla nostra portata, vogliamo fare bene e poi vediamo dove possiamo arrivare. Quest'anno ci sono un sacco di risultati strani, l'abbiamo visto anche ieri, bisogna stare sempre attenti. Il mio rapporto con la società? Ho ancora due anni di contratto, dipende dalla società, bisogna capire i progetti, che sono cambiati per quello che è successo nel mondo. Ora conta la salvezza, poi vediamo cosa si può fare. Ora è presto, poi vediamo se si può investire oppure no".