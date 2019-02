Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter: "Sansone ha un affaticamento e non parte con noi, come Dzemaili. Lyanco può giocare dall'inizio, è veloce, cattivo e ha personalità. Edera lo conosco bene e mi piace molto, ha più gamba di Orsolini ed è più concreto, poi vedremo chi giocherà. Palacio? Quello che conta è il mio rapporto con lui, non quello che mi dicono altri. Oggi è il giocatore più in forma, questo è un bene ma anche un male, ha 36 anni e vuol dire che gli altri non stanno granché! Il mercato di gennaio è difficile. Sono venuto qui perché sono convinto di potercela fare, altrimenti potevo stare a casa senza ansia. Sono 34 anni che non facevo vacanze estive e mi ha fatto molto strano, a giugno e dicembre ho rifiutato altre offerte in Italia perché volevo andare all'estero ma quando è arrivata l'offerta del Bologna non ho avuto dubbi. Ho pensato: ci vuole un miracolo, se ci riesco sarà una bella cosa".