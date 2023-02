Il tecnico del Bolognaha parlato in conferenza stampa, in vista del match contro la Fiorentina: ". Sono una grande squadra dovremo essere bravi sulle seconde palle, pressano alto e non ti fanno giocare, dovremo giocare veloce, stare molto attenti a dare una mano al compagno che avrà la palla, attaccare la profondità sui centrali che hanno molto coraggio. In attacco hanno giocatori importanti che possono fare la differenza”.: “È arrivato molto bene, ci darà una grossa mano da qui a fine stagione. Sono contentissimo della rosa che abbiamo e adesso lavoriamo impegniamoci,. Ho parlato con con tutti i difensori, anche domani alla rifinitura,perché ha fatto bene nella squadra precedente. Si inserirà in una maniera normale e giusta con la squadra"., vedremo quando rientrerà in che condizione sarà per capire quando tornerà con la squadra": "Bene, in partita ha fatto bene, deve continuare così è il minimo per un giocatore del suo livello".: "È possibile per la prossima settimana, è possibile riaverli per Monza ma vedremo l'inserimento nel gruppo piano piano".: "Come tutti gli altri e si sono allenati, si mette in condizione per poter giocare, deve fare un po' meglio del giocatore con cui è in competizione nel suo ruolo, per ritagliarsi del tempo. Ogni settimana le cose possono cambiare.".