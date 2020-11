Bologna in campo verso il match contro la Sampdoria in programma per l'8a giornata. Questo il comunicato ufficiale del club dopo l'allenamento odierno: "In vista della sfida di domenica contro la Sampdoria i rossoblù hanno svolto un lavoro tecnico tattico con partitella finale. Allenamento parziale per Mbaye, Sansone, Hickey, Poli, Medel, Schouten mentre proseguono le terapie per Dijks e Skov Olsen".