Rodrigo Palacio, attaccante del Bologna, ha analizzato ai microfoni di DAZN il match vinto contro il Torino: "Abbiamo vinto in un campo difficile, contro una squadra fortissima. Ma stiamo giocando bene. Manca ancora tanto, non dobbiamo mollare".



Dove trovi questa forza? "Faccio un po' fatica, ma l'importante è dare il massimo per la squadra".



Così vi salvate. "Cosi sì, ma manca ancora molto. Siamo lì, dobbiamo continuare a lottare".