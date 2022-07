L'attaccante del Groningen Jorgen Strand Larsen, accostato al Bologna nelle ultime settimane, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro a Espn: "Mi fa piacere che ci siano squadre importanti interessate a me, ma finora non sono arrivate offerte soddisfacenti. Non sto pensando per il momento di andarmene, sto bene qui".