Bologna, tentativo per Zirkzee e Chiesa

27 minuti fa

La dirigenza del Bologna ha provato a puntare su due profili di altissimo livello: Joshua Zirkzee e Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport un tentativo è stato già fatto, ma potrebbe essercene uno nuovo nel corso delle prossime settimane.



Il club emiliano accoglierebbe volentieri per sei mesi il suo ex giocatore, ma l’attaccante olandese non sembra intenzionato a lasciare la Premier League e lo United sarebbe disposto a cederlo solo a titolo definitivo, condizione impossibile per la situazione del club emiliano.



Anche Federico Chiesa è finito sul taccuino rossoblù: il Liverpool difficilmente opterà per un prestito secco, ma se decidesse di contribuire al pagamento dell’ingaggio, in Emilia-Romagna non avrebbero dubbi.