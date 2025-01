Juventus, inserimento del Manchester United su Kolo Muani: cosa cambia per Zirkzee

Un triangolo... tutt'altro che equilatero. Risulterebbe semplicissimo leggere l'inserimento del, attaccante di 26 anni messo alla porta dal Psg di Luis Enrique, come un via libera per Joshua, ma così non è. Non adesso, per lo meno.Contestualizziamo: la, viste le condizioni di Milik che non accennano a migliorare, è in cerca di un attaccante che si aggiunge alle esigenze dettate in difesa dagli infortuni di Bremer e Cabal.Per entrambi, la soluzione ideale sarebbe un, anche se nel caso del francese si è ragionato pure di un eventuale scambio con Vlahovic . Ecco però il Manchester United sull'attaccante ex Eintracht.

- I Red Devils si sono inseriti per Kolo-Muani: nemmeno il club di proprietà di Sir Jim Ratcliffe può spingersi troppo in là sul mercato, ma, messo ai margini negli ultimi giorni e in cerca di una nuova squadra. Lo stesso Rashford è stato proposto alla Juventus, come anche oggetto di discussioni con club come Milan e Borussia Dortmund.Le condizioni per. Amorim, dopo il pareggio per 2-2 strappato ad Anfield contro il Liverpool, non è stato chiarissimo sulle sue intenzioni per il riccioluto attaccante: "Voglio tenerlo. Dà tutto in allenamento. Si impegna, ma la finestra di mercato è aperta... vedremo cosa succede". Sembra che nemmeno lui sappia cosa avrà in serbo il futuro.