Al di là della sconfitta per mano dell'Hellas Verona, l'allenatore del Bologna Thiago Motta ha manifestato la sua insoddisfazione - nell'intervista concessa a Sky Sport - per l'arbitraggio di Mariani: "Il rigore? Non ero arrabbiato, Serra aveva visto il fallo di mano, poi prendiamo il rigore contro. Un grande arbitro abituato ad andare in Europa deve gestire meglio queste situazioni. Per me sul primo episodio, dove poi non ha dato il rigore, era simulazione e giallo".



Sulla prova di Zirkzee: "Dipenderà tutto da lui. Nel primo tempo abbiamo trovato una squadra che si chiude bene, non siamo riusciti ad arrivare in area palla a terra. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare contro una squadra che cerca di ripartire: nel secondo tempo abbiamo dominato, meritavamo il pareggio".