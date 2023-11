La vigilia della gara di Champions contro il Napoli è un'occasione per Leonardo Bonucci per tornare al suo addio alla Juventus in estete: "Io avrei voluto finire la carriera lì - ha detto il difensore dell'Union Berlino in conferenza stampa - Negli ultimi due anni mi dicevano che alla mia età non avrei potuto reggere certi ritmi. Ma io penso che se un giocatore sta bene di testa e si allena come su deve può fare buone partite".