Leonardo Bonucci nel corso dell'intervista concessa a Sportmediaset ha parlato anche della scelta di continuare con il calcio giocato e con l'Union Berlino perché ha un obiettivo chiaro in mente: l'Europeo 2024 con l'Italia.



LA NAZIONALE - "Voglio continuare a giocare e mettere in difficoltà Spalletti per la Nazionale. La sua telefonata per comunicarmi che non mi avrebbe convocato per queste ultime partite non era un atto dovuto, è stato un gesto che ho apprezzato tantissimo, fa capire il suo spessore umano, la sua sincerità: non avendo avuto una preparazione consona non poteva chiamarmi in azzurro. Me l'aspettavo, non sono scemo. Ma la maglia della Nazionale la sento sulla pelle come quella della Juventus. Farò di tutto per rivestirla".