Nel corso della lunga intervista concessa a Marca il difensore ex-Juve e oggi all'Union Berlino, Leonardo Bonucci, ha svelato un retroscena mercato legato al Real Madrid. Un punto di svolta mancato della sua carriera.



IL REAL - "Non ci sono parole per descriverlo. Forse il più grande club del mondo. C'è stato un momento in cui ero molto vicino a diventare un giocatore del Real Madrid, a indossare la camiseta blanca. Era un sogno. Ho una grande ammirazione per il gran numero di campioni che sono passati per il club. E poi hanno un grande maestro in panchina come Ancelotti. Era l'estate del 2017, dopo che ci batterono in finale a Cardiff. Le trattative tra il mio agente e il Real Madrid si sono intensificate molto. Ma non si è chiuso. Alla fine hanno cercato un giocatore più giovane e non un trentenne. È stato bello, anche se non sono arrivato. Provo amore, rispetto e ammirazione per Madrid".



LA SEMIFNINALE VINTA E POI LA FINALE PERSA A BERLINO - "Eliminare il Real quell'anno è stato uno dei miei momenti più belli con la maglia della Juventus. Li abbiamo battuti con il gol dell'ex Morata al Bernabéu. Eravamo quasi ragazzini ed è stata una grande conquista. Peccato che poi in finale arrivò il Barcellona, ​​per me il miglior Barça della storia. Eliminare un colosso come il Real Madrid era la consacrazione di ciò che la Juventus stava diventando".