Fabio Borini, attaccante del Milan, parla in conferenza stampa, al fianco di Marco Giampaolo, alla vigilia della sfida contro il Benfica di International Champions Cup: "​Giocare a centrocampo? Il mister mi ha chiesto disponibilità e l'ho data. Sapevo che c'era bisogno e sto imparando una posizione nuova. Mi fa comodo come bagaglio personale. Le idee di Giampaolo? Sono idee diverse rispetto a quello del passato, più complesse e più divertenti. Non è un aspettare un avversario, ma affrontare un avversario. E' un po' come vedevo il Milan da piccolo: dominare il gioco. Piace tenere la palla più che subirla. Rispecchia le nostre caratteristiche come vogliono giocare i giocatori adesso, l'idea è più allettante. Come mi vedo a settembre? In attesa di mia figlia, è quello che aspetto io a settembre".