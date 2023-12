Ospite del Bobo Vieri Talk Show, Marco Borriello, ex attaccante di Milan, Roma e Juventus, si è raccontato a 360 gradi. Ecco alcuni degli stralci più interessanti della sua partecipazione al programma.



JUVE - "Con Conte vomitavo. Eravamo seguiti dalla Mapei, con il prof. Sassi sotto un capannino a controllare tutto e poi i battiti. Quando uno abbassava un attimo i battiti arrivava il richiamino, dovevi alzare l’intensità. Con Conte sono arrivato a 196 battiti. Era appena prima dell’infarto... Era il 99% dello sforzo. Però era uno sforzo che la domenica ti premiava, ricordo ancora le bestemmie di Quagliarella in napoletano. Ti sentivi bene e lo dimostravi, infatti abbiamo vinto lo scudetto. Lui è un mostro anche a preparare la partita, ti correggeva, ti migliorava e migliorava la squadra. Un maestro. Dopo due anni non sopporti più certi ritmi".



CARRIERA - "Nessuno mi ha fatto correre come Gasperini, Conte e Zeman, con loro in tre anni ne ho persi sei di carriera. Alla Roma non dormivo per la stanchezza".