Bove in uscita dalla Roma: trattativa in corso con il Nottingham Forest, cifre e dettagli

Nel centrocampo della Roma. Con l'arrivo di Le Fée e il possibile arretramento di Baldanzi nel ruolo di mezz'ala le possibilità di giocare con regolarità per il classe 2002 si sono ridotte ulteriormente e così il club giallorosso sta pensando a una cessione del ragazzo. Per De Rossi Bove non fa parte del progetto, la decisione è stata comunicata anche al giocatore e la società si sta muovendo con l'obiettivo di trovargli una sistemazione non in prestito ma solo a titolo definitivo (o prestito con obbligo di riscatto).

- In queste settimane per Bove ci sono stati: il club dell'imprenditore greco Evangelos Marinakis - proprietario anche dell'Olympiakos - ha presentato alla Roma una proposta inferiore rispetto alla richiesta dei giallorossi; la valutazione di Bove si aggira intorno ai 15 milioni, in questi giorni le due società stanno trattando per provare a venirsi incontro.- Un mese fa sul tavolo della Roma era arrivatanell'affare ma la Roma non ha voluto. Il piano della società è quello di fare cassa con la cessione di Bove, il Nottinham Forest vuole portarlo in Premier League.