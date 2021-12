Stefano Braghin, direttore della Juventus Women, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero per fare il punto della situazione per quanto riguarda la squadra femminile della Juve: tantissimi i temi affrontati, dalle scelte di organico alle reali ambizioni della squadra, fino ad alcuni singoli come mister Montemurro e il portiere Pauline Peyraud-Magnin. E alcune massime da stampare, come "piuttosto scelgo una calciatrice meno brava, ma che abbia forti valori umani da condividere col gruppo."

