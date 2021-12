Marco Branca ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "All'Inter mi occupavo dei grandi ma beccai un sedicenne pazzesco. Impressionante. Destro e sinistro indifferentemente. Era Coutinho. La personalità di un calciatore è nell'ambizione personale. Deve essere molto alta. Se punti solo al possibile e non all'impossibile non sarai mai un grandissimo".



"Salah lo vidi ragazzino al Basilea. Volevo portarlo all'Inter. Mi aveva rubato l'occhio, ma al tempo era ancora il Salah per cui la porta era piccolissima. Non la centrava mai. Questo è un merito del nostro campionato. Gli attaccanti e i trequartisti che vengono da noi falliscono o diventano grandi. Da noi insegnano la concretezza, conta solo buttarla dentro".



"Oggi non ci sono tantissimi talenti. Da esteta dico Mbappé, il più bello da vedere. Haaland è una macchina infernale. Sta anche migliorando moltissimo tecnicamente".

"Dani Olmo è un grande talento e un ragazzo perbene ma ancora troppo timido, gli sto addosso per farlo diventare sfrontato".