Il Brasile si prepara al debutto a Qatar 2022, competizione in cui parte favorita. Secondo Globo, c'è curiosità per la squadra che schiererà in campo Tite. Il ct starebbe pensando a un 11 decisamente offensivo. Dietro alla prima punta (Gabriel Jesus e Richarlison si contendono il posto), ci saranno Neymar, Vinicius e Anthony. Ma in mediana potrebbe trovare spazio anche Paquetà. Una squadra che anche in Brasile reputano troppo offensiva, come quella di Spagna '82.