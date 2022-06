Ormai fa gola a tanti, Gleison Bremer. Le big della Serie A hanno messo gli occhi su di lui, che inevitabilmente sarà uno dei protagonisti della finestra di mercato. D'altronde, pochi giorni fa lo stesso giocatore aveva dato la conferma di un movimento imminente: "Tutti conoscono le mie ambizioni, voglio giocare in Champions League e in nazionale. Devo raggiungere un livello molto più alto. Sto valutando diverse proposte, è questione di tempo".



L'INTER DAVANTI - Il centrale classe '97 è più che un obiettivo di mercato per l'Inter, che da tempo ha l'accordo con il giocatore ma aspetta le cessioni per far cassa e muoversi con gli acquisti. La cessione di Skriniar non porterebbe automaticamente al brasiliano, ma darebbe una grossa mano. Anche perché nel calciomercato la sorpresa è sempre dietro l'angolo, fino alle firme (come successo al Milan nell'affare Botman). Giusto per fare due esempi non a caso, il Milan ha perso Botman (destinato al Newcastle).



JUVE ALLA FINESTRA - Ad attenzionare il centrale brasiliano c'è anche la Juve, al momento alle prese con la delicata situazione De Ligt, per quello che potrebbe presto trasformarsi in un altro derby d'Italia sul mercato. Stavolta all'ombra della Mole. Già a gennaio i bianconeri hanno provato a capire quali margini di inserimento ci possano essere tra Bremer e l'Inter: in attesa di capire le mosse dell'olandese, Bremer - nome monitorato anche dal Milan - è una pista tutt'altro che chiusa al momento.