Brescia ko, Cellino: "Qualcuno ci fa macumba e riti voodoo". E punta il dito contro i giocatori

Le Rondinelle non riescono a dare continuità alla vittoria sul campo dello Spezia e nella 32esima giornata di Serie B cadono al Rigamonti contro il Mantova dell'ex Davide Possanzini, che dopo l'iniziale goal di Borrelli rimonta fino all'1-2 con Brignani e Radaelli che firma la rete della vittoria al 95'. Un risultato che non consente al Brescia di allungare sulla zona calda della classifica, con la posizione del tecnico Rolando Maran sempre più in discussione nonostante al momento la sua panchina sia stata confermata.

La sconfitta brucia e ha portato al durissimo sfogo del presidente Massimo Cellino, intercettato all'uscita dallo stadio visibilmente contrariato: il patron del Brescia si è lasciato andare a dichiarazioni particolari e polemiche, tra ironia e accuse molto precise.- Bresciaingol riporta alcune dichiarazioni di Cellino apparse sull'account Facebook del giornalista Ciro Corradini, il numero uno delle Rondinelle spiega così la sconfitta interna contro il Mandova: ". E i tifosi ? Dovevano sostenerci non contestarci. Non mi faccia parlare che è meglio. Il fuorigioco di Juric non esiste, non c’è proprio! L’ha riviste le immagini ? Quello è gol altro che storie ! Il rigore ? Quello era netto non c’è nulla da dire".

- Il patron del Brescia non si ferma, Cellino punta il dito anche contro i giocatori a disposizione di Maran: "Comunque ci sono giocatori che non sono in grado di scendere in campo. Maran li deve tener fuori ? Chi deve giocare e chi no ? Non mi faccia parlare...".